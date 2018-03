Polícia prende foragido do sistema prisional de Parintins

A polícia civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da 3° Delegacia Interativa de Polícia (Dip) de Parintins, sob o comando do delegado Adilson da Cunha Oliveira, prendeu na tarde de hoje (26), por volta das 15:00h, Mario de Jesus Lima Pimentel, 35 anos. Ele foi preso em decorrência de um mandado de prisão de recaptura, pois estava foragido da Unidade prisional de Parintins.

De acordo com a polícia, Mário é considerado foragido desde o dia 09 de outubro de 2016, quando deixou de assinar a folha de frequência diaria dos apenados que cumprem pena no regime semiaberto daquela unidade prisional. Ele cumpria pena pelo crime previsto no Art. 121 c/c 14, II, do CPB (tentativa de homicídio). Por isso, o Juiz da vara vara de execução penal da comarca de Parintins, Fábio César Olhinto de Souza, determinou sua prisão.

“Estávamos há dias monitorando o apenado e, nesta tarde, conseguimos localizá-lo na esquina da rua 12 do bairro Itaúna 2”, informou um dos investigadores da equipe Houston, responsável pela prisão. O condenado ainda tentou fugir do cerco policial, entrando em uma residência próxima, todavia foi logo capturado pela polícia.

O apenado será submetido a exame de corpo de delito e será transferido para a unidade prisional de Parintins.

Fonte: Polícia Civil de Parintins