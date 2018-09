Polícia prende acusado e comparsas do assalto a drogaria Amazonas

Tweet no Twitter

Na tarde de sábado 22/09 policiais militares do 11°Batalhão efetuaram a prisão de Adriano da Silva Barreto (22) Mariana Braga Barreto (20) e Afonso da Silva Azevêdo (21), acusados de roubo à mão armada à drogaria, localizada na zona sul do município de Parintins (distante 369km de Manaus).

Segundo informações de policiais militares da viatura Força Tática 0557, os mesmos foram acionados pela Central de informações do Batalhão comunicando um assalto com arma de fogo realizado à Drogaria “Amazonas” localizada na Av. Paraíba, Bairro de Itaúna 1.

Imediatamente a viatura PM deslocou até o local indicado entrou em contato com o proprietário da drogaria o qual relatou que o acusado chegou em seu comércio em posse de uma receita médica, solicitando tal medicação e posteriormente sacou o armamento e anunciou o assalto.

O acusado usando de forma violenta fez o proprietário se ajoelhar, subtraiu vários pertences da vítima e ainda disparou contra o mesmo que por pouco deixou de atingí-lo e logo fugiu do estabelecimento.

De posse das informações e da receita médica esquecida pelo acusado em seu próprio nome, após várias pesquisas nas redes sociais, os policiais conseguiram chegar até o acusado que foi encontrado em uma pousada no bairro de Nazaré, zona Centro-oeste do município.

No local Adriano foi encontrado na companhia de sua esposa Mariana e após busca no cômodo em que moravam encontraram cinco porções de produto entorpecente análogo à cocaína, balança de precisão, cordões de ouro subtraídos da vítima e um celular.

Peguntado sobre a arma utilizada Adriano confessou que após o roubo entregou à Afonso, o qual em ato contínuo foi detido pela guarnição e com o qual foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada, com duas munições intactas e uma deflagrada.

Diante dos fatos os acusados foram detidos e conduzidos até o 3°DIP, onde foram apresentados com suas integridades preservadas e todo o material encontrado, inclusive a arma de fogo utilizada no delito.

Parintinsamazonas.com.br

Fonte: Policia Militar

*#DISQUE DENÚNCIA*

*99152-1907 (VIVO)*

*98455-5365 (CLARO)*