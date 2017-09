POLÍCIA MILITAR PRENDE TRAFICANTES QUE AGIAM NA INVASÃO DO CASTANHAL

Tweet no Twitter

Policiais Militares do 11° Batalhão efetuaram, na manhã do dia 27, a prisão de ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUZA (42) e DEILSON ALBUQUERQUE RIBEIRO (19), pela prática de tráfico de drogas, quando encontravam-se em atitude suspeita em frente a uma residência na Invasão do Castanhal, conhecida da Polícia por meio de denúncias como “Boca de fumo e Ponto de venda de drogas”.

De acordo com os policiais militares, a guarnição da VTR 0557 realizava patrulhamento na Rua 8 do Bairro da União, quando visualizou Rogerio Ribeiro em frente à uma residência em atitude suspeita e Deilson Albuquerque saindo do mesmo local. Ao perceberem a aproximação da viatura, os mesmos adentraram de forma rápida à residência, sendo em seguida acompanhados pela guarnição.

Diante dos fatos a guarnição agiu de forma rápida supreendendo Rogério, no momento em que tentava se desfazer da droga. Imediatamente a guarnição iniciou uma revista minuciosa no local, encontrando mais uma porção de droga e vários objetos, como: Motocicleta, TV de LED, Aparelho de DVD, Relógios, Binóculos e vários documentos pertencentes a outras pessoas.

Indagados sobre a quem pertenciam a droga e os demais objetos apreendidos, os acusados informaram que pertenciam a Marciano Farias Rodrigues, o qual, segundo os mesmos, seria o dono da residência. Os infratores receberam voz de prisão e em seguida apresentados na Delegacia Especializada – 3a D.R.P.C, juntamente com os objetos apreendidos, para os procedimentos legais.

Carlos Frazão/JI

Fonte:P5 do 11° BPM/PMAM – CPR LESTE