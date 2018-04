POLÍCIA MILITAR PRENDE PRIMOS QUE ESTAVAM ATERRORIZANDO COMUNIDADE RIBEIRINHA NO ZÉ AÇU

Policiais Militares do 11° Batalhão, prenderam na manhã de quinta-feira (12), Francimar Simas dos Santos (24 anos) e Carlos Aldinei Barbosa (22 anos), ambos acusados de furto e ameaça contra moradores da Comunidade do Máximo – Zé Açu, zona rural de Parintins.

Segundo informações do Tenente PM Michael Leite, comandante do policiamento da Região do Zé Açu, a ação ocorreu após um grupo de comunitários procurarem o comando do 11° BPM para denunciar uma série de furtos e ameaças de morte praticadas pelos primos Francimar Simas e Carlos Adinei.

Imediatamente foi designada pelo comandante do 11° BPM – Tenente Coronel Luiz Alberto Navarro, uma equipe de pronto emprego, composta pelo Sargento PM Moura Coelho, Cabo Ribson, Soldado Rildo, Soldado Pedreno e Soldado Portilho. A guarnição embarcou na Lancha de ação rápida do Batalhão Tupinambarana “Mawyana”, dirigindo-se à comunidade do Máximo, no início da manhã.

No local, os Policiais militares foram orientados pela solicitante, mãe de um dos acusados, quanto ao local onde os infratores se encontravam. Por meio do efeito supresa e uma ação rápida, a equipe conseguiu efetuar com sucesso a prisão dos criminosos, que não esboçaram reação.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu todos os envolvidos ao Município de Parintins, encaminhado-os à 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Os acusados foram apresentados ao Delegado de Polícia, para os procedimentos legais.

Kedson Silva/JI

Fonte: Polícia Civil de Parintins