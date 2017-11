POLÍCIA MILITAR PRENDE EM FLAGRANTE ESTELIONATÁRIO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS

Policiais Militares do 11° Batalhão efetuaram, na noite de quarta (15) a prisão em flagrante de José Ênio Espanholate Sobrinho, por estelionato, logo após ter abastecido R$ 200 reais de combustível, deixando como garantia um cheque e um cartão bancário.

Segundo policiais, a guarnição da VTR 0557 – FORÇA TÁTICA foi designada via Central de Operações, para atender uma solicitação no Posto de Combustível Santa Clara. Após contato com o frentista, o mesmo declarou que um cidadão abasteceu R$ 200 reais de combustível há alguns dias e hoje teria retornado para abastecer mais R$ 200 reais de Combustível em sua Hilux, deixando como garantia um cheque no valor de R$ 10.000 reais e um cartão bancário, informando que posteriormente faria o pagamento dos R$ 400 reais.

No local, o acusado informou que iria efetuar o pagamento da dívida no dia seguinte. Questionado sobre a procedência do cheque e do cartão bancário, o mesmo disse ser de sua esposa e apresentou também um extrato bancário em nome de uma terceira pessoa no valor de R$ 20.000 reais.

Diante dos fatos, ambas as partes foram conduzidas ao 3° DIP, onde José Ênio foi apresentado, e flagranteado por Estelionato. O Delegado Adilson Cunha já está a pesquisar a procedência do veículo Hilux, placa PHF 6860, que estava em poder do acusado, para os procedimentos legais.

Fonte: P5 do 11° BPM (Parintins) CPR LESTE