POLÍCIA MILITAR INAUGURA POSTO POLICIAL NO BOM SOCORRO DO ZÉ AÇU

O comando do 11º Batalhão em parceria com a Associação de Moradores do Bom Socorro do Zé Açu, inaugurou na tarde hoje (3/10), o mais novo Posto de Policiamento Ostensivo do 11º BPM/PMAM. O Posto Policial conta com um Telefone Rural para contato com o Centro Integrado de Operações do 11º Batalhão, e atenderá demandas do Distrito do Bom Socorro e das comunidades próximas.

O evento contou com a presença do Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar – Major Morillas, do Agente da Capitania Fluvial de Parintins – Capitão Marcelo Barrios, do Delegado do Serviço Militar da 23ª Região – Tenente EB Nilton Puentes, do Comandante da 3ª CIBM – Tenente Amorim, além do Presidente da Associação de Moradores do Zé Açu, Charles Mascarenhas, entre outras lideranças locais.

Para o presidente da Associação de Moradores do Bom Socorro, Charles Mascarenhas, a instalação do Posto Policial na Sede do Zé Açu proporcionará à comunidade uma maior movimentação de policiais na localidade o que consequentemente promoverá mais segurança para inibir possíveis delitos. “Quem passar pela frente da comunidade do Bom Socorro, partir de agora verificará a presença mais ostensiva da Polícia Militar em um dos locais mais visitados do Distrito”, afirmou o presidente.

De acordo com o Comandante do 11º Batalhão, Major Morillas, a implantação do Posto Policial do Zé Açu estabelece a presença dos Policiais Militares do 11º Batalhão nas comunidades. “A implantação do Posto de Policiamento Ostensivo do Bom Socorro do Zé Açu faz parte de uma série de planejamentos que visam mapear e estabelecer a presença da PM nas principais comunidades de Parintins”, declarou o comandante.

A realização desta importante iniciativa e a entrega desta obra à comunidade só foi possível devido à parceria entre o comandante do 11º Batalhão – Major Morillas e os comunitários do Bom Socorro do Zé Açú, que realizaram melhorias no prédio.

Postado por Carlos Frazão/JI

Fonte: P5 do 11º BPM (Parintins) CPR LESTE