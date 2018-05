POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS, ARMAS, E DINHEIRO DURANTE A REVISTA NA UNIDADE PRISIONAL DE PARINTINS

Policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar do Amazonas do município de Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus, apreenderam drogas, armas, dinheiros e aparelhos celular, durante revista realizada na manhã desta quinta-feira (17), na Unidade Prisional do município.

O procedimento foi fruto de planejamento do comandante do 11º Batalhão em atenção a solicitação do diretor da Unidade Prisional de Parintins e ocorreu por volta de 6h30min, com objetivo de localizar materiais proibidos, evitar possíveis motins ou fugas e garantir a segurança da cidade. A ação foi acompanhada pelo Comandante do 11° BPM – Tenente- Luiz Alberto Navarro, Defensor Publico – Dr. Inácio de Araújo Navarro e pelo Diretor do Presídio Jean Carlos Silva.

A ação, organizada pelo Comando do 11° Batalhão Tupinambarana, contou com participação de um efetivo de 55 policiais militares que adentraram em todas as celas da unidade que acomodam 216 detentos, onde foram encontrados diversos objetos ilícitos.

Durante a revista que foi bem sucedida, foram encontrados 02 aparelhos celular; 06 cachimbos; 8 carregadores de aparelho celular; R$ 25,00 em espécie; 02 facas; dois fones de ouvido e 38 trouxinhas de pasta-base de cocaína; uma porção de maconha tipo skank, entre outros objetos não permitidos.

O comandante do 11º BPM, Tenente-coronel PM Luiz Alberto Navarro, informou que as revistas continuarão sendo realizadas dentro da unidade e que contam com o apoio irrestrito da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

P-5 do 11º Batalhão Tupinambarana – CPR Leste