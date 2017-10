Polícia estoura mais uma boca de fumo em Parintins

O local fica situado na invasão do Paschoal Allagio, e tinha como responsável pela traficância no lugar, o nacional Sávio Guimarães Farias, 22 anos, natural de Manaus.

Parintins – AM. Na manhã deste sábado(14), policiais civis, com o apoio da polícia militar, sob a coordenação do Exmo. Dr. Adilson da Cunha Oliveira, Delegado de Polícia de Parintins, “estouraram” mais uma boca de fumo na cidade.

O local fica situado na invasão do Paschoal Allagio, e tinha como responsável pela traficância no lugar, o nacional Sávio Guimarães Farias, 22 anos, natural de Manaus.

Com o traficante, os policiais encontraram um pacote de entorpecentes, com aproximadamente 100 (cem) gramas de Skank (a super maconha), além de uma balança de precisão e dinheiro proveniente da venda do ilícito. Os materiais estavam escondidos dentro do tênis do acusado.

A polícia já vinha investigando o acusado pela participação em uma organização criminosa (quadrilha) liderada pelo homem alcunhado de RISCA FACA, já capturado e preso pela polícia.

Por conta de sua participação na “quadrilha” do Risca Faca, Sávio Guimarães teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Comarca de Parintins.

A companheira do traficante também estava no local da apreensão da droga, porém relatou a polícia desconhecer que seu “marido” vendia entorpecentes e que o armazenava em sua casa.

Sávio Guimarães será submetido a exame de corpo de delito, após será encaminhado ao presídio local por infração ao Art. 33 da Lei 11343/06 (Lei de drogas).

Por Rony Belchior/Radio Tiradentes

Fonte: Polícia Civil de Parintins