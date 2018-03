Em continuidade à operação “Jejuardes”, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), nos municípios do interior do estado, a Polícia Civil do Amazonas deflagrou, na sexta-feira (9/3), no Município de Parintins, distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus, ação policial com o intuito de reprimir roubos e furtos de veículos, além do transporte de drogas e armas de fogo no lugar. Na ocasião, 245 motocicletas, seis carros e um caminhão foram apreendidos por irregularidades.

Os trabalhos foram coordenados pelo delegado-geral adjunto da instituição, Antonio Chicre Neto. Ao longo do dia, as equipes policiais montaram barreiras em pontos estratégicos de Parintins, onde foram abordados, aproximadamente, 1.250 veículos automotores.

“Hoje estivemos em Parintins para deflagrar mais uma fase da operação ‘Jejuardes’. Nessa operação realizamos abordagens em cerca de 1.250 veículos automotores. Foram encontradas irregularidades em 252 veículos, entre motocicletas, carros e um caminhão, que acabaram apreendidos”, pontuou o delegado-geral adjunto da Polícia Civil no Estado.

Efetivo – Participaram dos trabalhos policiais civis lotados na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, Departamento de Polícia do Interior (DPI), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), gabinetes do delegado-geral e delegado-geral adjunto, além de servidores que atuam na Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da SSP-AM.

Operação “Jejuardes” – De acordo com Antonio Chicre Neto, a operação faz parte do plano operacional da SSP-AM, que consiste em realizar ações policiais tanto na capital quanto nos municípios do interior e será desencadeada no período da Quaresma, que este ano iniciou no dia 14 de fevereiro e segue até o dia 25 de março.

Na quinta-feira (8/3) a operação “Jejuardes” foi deflagrada no Município de Maués. A operação resultou nas prisões, em flagrante, de sete pessoas por crimes distintos e de uma pessoa em cumprimento a mandado de prisão preventiva. No local foram recuperadas três motocicletas com restrição de roubo e apreendidos entorpecentes, armas, munições, dinheiro, aparelhos celulares, joias e televisões sem notas fiscais, possivelmente oriundas de práticas ilícitas.

Além de Parintins e Maués, a operação “Jejuardes” já foi deflagrada nos municípios de Lábrea e Coari. “Iremos continuar esse trabalho nos demais municípios do interior do estado”, concluiu Antonio Chicre Neto.

amazonasnoticias.com.br

FOTO: Lana Honorato/ Assessoria de Imprensa da Polícia Civil do Amazonas.