Poder Executivo apresenta Relatórios Quadrimestrais das Metas Financeiras de 2017

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Parintins realizou neste dia 19 de abril uma Audiência Pública para tratar sobre os três Relatórios Quadrimestrais das Metas Financeiras de 2017 realizadas pela Prefeitura Municipal de Parintins. A audiência contou com a participação de vereadores, secretários, subsecretários e coordenadores municipais do Executivo. A apresentação do Relatório de Metas Fiscais foi realizada pelo Controlador Geral do Município, Harald Dinelly.

O Relator e Membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Marcos da Luz, destacou acompanhar minuciosamente a execução financeira do município para fiscalizar o Poder Executivo. Com isso, frisou observar as dificuldades da administração municipal em realizar prestação de contas de acordo com as determinações da Lei.

“Em 2016 não houve prestação de contas e, consequentemente, nenhum dado restou ao atual gestor público, o qual enfrentou dificuldades de fazer execução financeira em razão da ausência de informação e conhecimento da situação do município com relação à aplicação de recursos. A herança deixada pelo ex-prefeito com o descaso é o mínimo quando nós encontramos um município em estado de queda de receita e de recessão econômica. Por isso, a ex-gestão impediu a atual administração de efetivar convênio com o estado e município”, afirmou Marcos da Luz.

O Controlador Geral do Município, Harald Dinelly, apresentou à sociedade parintinense os números das metas fiscais. Expôs o que foi planejado, realizado e o cumprimento das exigências legais. “Superamos todos os obstáculos e hoje entregamos no prazo legal à Câmara Municipal de Parintins a prestação de contas do Poder Executivo referente ao ano de 2017”, frisou.

De acordo com Harald Dinelly, a previsão de receita primária foi de 166.788.342,58 (cento e sessenta e seis milhões, setecentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). A receita do primeiro quadrimestre, correspondente aos meses de janeiro a abril, foi de 47.528.573,63 (quarenta e sete milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos); de janeiro a agosto foi de 107.054.813,66 (cento e sete milhões, cinquenta e quatro mil, oitocentos e treze reais e sessenta e seis centavos) e a receita do terceiro quadrimestre foi de 165.137.449,17 (cento e sessenta e cinco milhões, cento e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), ou seja, abaixo da receita primária prevista. Segundo Dinelly, os valores dos quadrimestres são números acumulativos.

Todas as informações de balancete financeiro, orçamentário e patrimonial, de entrada e saída de valores, despesas, licitações, fluxo de caixa, pagamento de quadro de funcionários, entre outros documentos foram repassados aos vereadores da Câmara Municipal de Parintins. A documentação também está à disposição da sociedade parintinense.

Texto e Foto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins