PM RECUPERA MOTO ROUBADA, APREENDE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E PRENDE SUSPEITOS

Na quarta-feira (1), policiais militares do 11º BPM, efetuaram a prisão em flagrante de Lucas Bezerra Belchior (18), Jeferson Simões da Silva (18), Rosana dos Santos Viana e Débora Lopes de Araújo (19), por receptação de veículo de furtado.

De acordo com os Policiais, a guarnição da VTR Força Tática – 0557 após receber denúncia anônima via “Linha Direta”, realizou diligência à Rua: 06, Bairro: Itaúna II, intensificando o patrulhamento com o objetivo de recuperar a motocicleta.

No local indicado foi feita a abordagem em Lucas e Jeferson, onde foi informado aos mesmos que na referida residência estaria escondida uma motocicleta que havia sido roubada no final do mês de outubro. Logo, os mesmos informaram que duas mulheres teriam emprestado uma motocicleta para fazer compras.

Diante da suspeita, a equipe realizou uma revista no interior da residência pertencente a Lucas Bezerra, onde foram encontradas algumas peças de motocicleta, um simulacro de arma de fogo, duas facas e um capacete de moto.

Após alguns minutos, retornaram à referida residência duas mulheres empurrando uma motocicleta, onde os acusados informaram que se tratava das duas mulheres que a guarnição estava aguardando. Perguntado às acusadas a procedência do veículo, as mesmas informaram que a moto pertencia a Lucas Bezerra e Jeferson Simões.

Ao verificar que se tratava da motocicleta Marca Honda Modelo CG 125 Fan, Cor ROXA, PLACA – NPA 0536, Chassi 9C2JC4120BR506778, os suspeitos foram conduzidos e apresentados juntamente com o veículo e o simulacro de arma de fogo na Delegacia de Polícia – 3ª D.R.P.C., para as providências cabíveis.

PM EM PARINTINS PRENDE SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO ITAUNA II.

Em patrulhamento de rotina pela rua 03, bairro Itaúna ll, o nacional Ítalo Bruno dos Santos, 24 anos, foi abordado pela VTR 0557 da FORÇA TÁTICA e foi encontrado com o mesmo uma sacola contendo 47 trouxinhas de substância entorpecente, possivelmente SKANK, enrolado em uma camisa que estava na sua mão. O acusado foi apresentado no 3 DRPC por Tráfico de Drogas, sem hematomas e sem escoriações, com o material entorpecente e um celular marca LG de cor preta e grafite.

POLÍCIA MILITAR POR MEIO DO 11º BATALHÃO REALIZA REUNIÃO COMUNITÁRIA COM MORADORES DO CONJUNTO MACURANI

A Polícia Militar por meio do 11º Batalhão (BPM) de Parintins realizou uma reunião comunitária no conjunto Macurani, na zona Centro-Oeste do município.

O comandante do 11º Batalhão, o Major PM Morillas, aceitou o convite da comissão de moradores do Conjunto Residencial, com o propósito de explanar sobre o planejamento e estratégias que podem ser adotadas para melhoria do policiamento, dando destaque à proposta de implantação do programa “Rede de Vizinhos Protegidos”.

Criar e manter maior proximidade entre a Polícia Militar e a Comunidade, com intuito de proporcionar um ambiente mais seguro para todos são os objetivos do Comando da Unidade Policial Militar, responsável pelo policiamento naquela região.

