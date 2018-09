PM REALIZA REVISTA E TRANSFERÊNCIA DE TREZE DETENTOS DO PRESÍDIO DE PARINTINS PARA MANAUS

Após a tentativa de fuga frustrada ocorrida na madrugada do último domingo (9) na Unidade Prisional de Parintins (UPP), Policiais Militares do 11º Batalhão, com apoio da Polícia de Choque da Capital, realizaram revista na tarde desta segunda-feira (10), nas celas da Unidade Prisional de Parintins. Na ocasião foram também transferidos 13 detentos de alta periculosidade, envolvidos no assalto ocorrido no munícipio de Boa Vista do Ramos/AM e os dois líderes da tentativa de fuga realizada no presídio local.

Durante a revista, que iniciou às 13h, foram encontrados 31 Aparelhos celulares, 269 trouxinhas de entorpecentes, Pendrive adaptado para celular, 01 balança de precisão, 05 carregadores para celular, cadernos com anotações de dívidas de droga e a quantia de R$ 932,00 em dinheiro. O efetivo da revista contou com cerca de 50 policiais militares da Polícia de Choque de Manaus, da Força Tática e Policiais militares do 11º Batalhão Tupinambarana.

Os detentos que foram recambiados para a capital do estado foram: Alex Viana de Jesus, Andrei Souza da Silva, Arão Viana de Jesus, Daison da Silva Campos, Diego Viana de Jesus, Edinelson dos Santos Araújo, Janderson de Souza Castro, José Lúcio soares Maia, Luiz Mário Martins Figueira, Nelyvaldo Tavares Guimaraes Filho, Roney de Sá Gama, Judson de Melo Pereira e Matheus Lopes da Costa.

De acordo com o comandante do 11º Batalhão Tenente Coronel Luiz Alberto Passos Navarro, tanto a revista quanto o remoção dos detentos à Capital do Estado ocorreu em cumprimento à solicitação do Juiz de Direito de Parintins – Dr. Saulo Góes Pinto, que acompanhou toda a operação e revista no presídio, que transcorreu tudo dentro da normalidade.

Fonte: P5 do 11º Batalhão de Polícia Militar – CPR LESTE