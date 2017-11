PM REALIZA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA DA REGIÃO DO ZÉ AÇÚ

O Comando do 11° Batalhão de Polícia Militar realizou na manhã de hoje (24), a Cerimonia de Formatura de 45 Agentes Comunitários de Segurança, pertencentes à Região do Zé Açú. O evento ocorreu no Ginásio de Esportes do da comunidade do “Bom Socorro”, e contou com a presença do Comandante do 11º BPM Major PM Morillas, Conselheiro Tutelar Marcos Azevedo, Presidentes de Comunidades, lideranças locais e a população em geral.

Durante o processo de formação dos novos agentes de segurança foram selecionadas pelas comunidades duas pessoas com o perfil para exercerem a referida função. No decorrer do curso os alunos receberam dos Instrutores Tenente PM Michael Leite e Cabo PM Wilker Maia, Noções Básicas de Mediação de Conflitos, Direito Constitucional, Direito Penal e Legislações Específicas da atividade de Agente Comunitário de Segurança.

Para o Major Morillas, a reativação do Programa “Agente Comunitário de Segurança” é de fundamental importância, pois com essa medida os formandos terão mais respaldo pelos comunitários nas ações de prevenção e orientação nas localidades mais distantes, onde não há a presença do estado. “Esse programa é importantíssimo para a parceria com a Polícia Militar, principalmente depois da Criação dos Conselhos Comunitários de Segurança”, declarou o comandante.

Além de observadores e colaboradores da Polícia Militar, os novos agentes ficarão responsáveis por orientar e vistoriar a venda de bebida alcoólica a menores, e por trazerem demandas referentes às problemáticas existentes nas suas localidades. As próximas comunidades a serem contempladas com Programa de Formação de Agentes Comunitários de Segurança serão as Agrovilas de Caburi, Mocambo e Vila Amazônia.

P5 do 11°BPM (PARINTINS) CPR LESTE