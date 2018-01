PM PRENDEU NO FINAL DE SEMANA 03 FORAGIDOS DA JUSTIÇA, EM PARINTINS

Os infratores Jackson de Araújo Cruz (34 anos), Gabriel Vieira da Cruz (33 anos) e a infratora Eliana Valente Barbosa (40 anos).

No segundo semestre de 2017 o Comando do 11° BPM iniciou um intenso estudo sobre como implantar ações de inteligência na Região do Baixo Amazonas, fins de garantir com eficácia a segurança do cidadão.

Atualmente esse trabalho preventivo e estratégico vem sendo empregado e apresentando resultados satisfatórios.

Este Comando de policiamento militar sente-se gratificado ao informar a prisão, mediante ações de inteligência, neste final de semana, de três foragidos da justiça, os quais tinham mandado de prisão em aberto, sendo eles: os infratores Jackson de Araújo Cruz (34 anos), Gabriel Vieira da Cruz (33 anos) e a infratora Eliana Valente Barbosa (40 anos).

Diante dos fatos, os infratores foram conduzidos a 3ª Delegacia Interativa de Polícia para procedimentos legais, onde ficarão à disposição da Justiça.

“Nós sempre podemos fazer mais!”

Redação JI

Fonte: P5 do 11° BPM (PARINTINS) CPR LESTE