PM prende dupla suspeita da tentativa de latrocínio na Comercial Rodrigues

Policiais militares do 11° Batalhão efetuaram a prisão em flagrante de José Lucio Soares Maia, 29 anos, vulgo “Anjinho” e Elielson Paes Barros, 34 anos , suspeitos da tentativa de latrocínio contra o proprietário do Comercial Rodrigues, localizado na Estrada Odovaldo Novo, ocorrida na noite de quarta-feira (30/05), no município de Parintins (distante 369km de Manaus).

De acordo com informações da Seção de Comunicação do 11° Batalhão, a viatura Força Tática – 0557 realizava patrulhamento ostensivo, quando fora informada, via central de operações, sobre um roubo com utilização de arma de fogo, onde os elementos teriam efetuado dois disparos e cortado a vítima.

Imediatamente a guarnição deslocou-se onde os elementos estariam escondidos, na Rua: 02 do Bairro: Itaúna II, residência do elemento conhecido por “Anjinho” e supostamente ponto de tráfico de droga. No local, a equipe avistou os elementos em frente a casa, ocasião em que abordaram Anjinho e Elielson, sendo que o terceiro elemento conhecido por “Tibica” ou “Moreno” empreendeu fuga.

Durante a ação, “Anjinho” e Elielson tentaram resistir à prisão, sendo preciso o uso da força necessária para detê-los. Após a prisão foi encontrado com os elementos um simulacro e duas facas. Logo, foi perguntado aos mesmos onde estava a arma de fogo, no entanto estes negavam a autoria.

No momento da condução, populares tentaram impedir a prisão dos elementos, momento em que a guarnição que conduzia a ocorrência, pediu apoio das viaturas 0628, 1116 e 0609, para prosseguir com a ocorrência.

De posse de informações dos infratores, foram apresentadas fotos dos mesmos à testemunha e à vítima, as quais estavam no Hospital Padre Colombo e reconheceram Anjinho e Tibica/Moreno como sendo os elementos que roubaram o comércio.

Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos e apresentados na Delegacia Interativa de Polícia – 3° DIP, para conhecimento e providências que o caso requer. A busca ao terceiro acusado ainda continua.

