PM prende chefe do tráfico do Itaguatinga em Parintins

Policiais Militares do 11º Batalhão prenderam em flagrante na tarde de quarta-feira (21) Luiz Carlos de Abreu Hartmann (25), Marcia Jessica de Souza Mamede (18) e Tiago Edno Costa de Abreu (19), acusados de comercializar o tráfico de drogas na rua Lister Achão, Bairro Itaguatinga, zona centro-sul do município de Parintins.

De acordo com informações do Cabo PM Francirley Nogueira Silva, comandante da VTR 1116, a equipe, após receber denúncias de populares, rapidamente organizou um cerco com apoio de outra guarnição, onde autuou em flagrante Luiz Carlos em via publica alertando aos agentes do trafico sobre a aproximação da Viatura.

Após receber voz de prisão, Luiz Carlos não apresentou resistência, porém Tarso, o traficante dono da droga, ao observar a ação da polícia pulou quintais, sendo captura sem seguida, após ação rápida da guarnição.

Durante a ação, Marcia Jesssica e Tiago Edno foram surpreendidos com uma mochila que continha 133 trouxinhas de maconha tipo skank, 4 trouxinhas de pasta base de cocaína, 1 porção de maconha tipo skank, que ainda seria embalada, R$ 32,55 em dinheiro, 5 garrafas de cola de sapateiro, 1 aparelho celular marca Samsung duos, 1 motocicleta marca Honda modelo CG Titan, cor prata, placa JXE 3065.

Os acusados foram conduzidos e apresentados na 3ª Delegacia Interariva de Polícia, juntamente com os materiais apreendidos para procedimentos legais.

Assessoria PM Parintins

Foto: Divulgação