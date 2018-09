PM FRUSTRA FUGA DE ELEMENTOS DE ALTA PERICULOSIDADE NO PRESÍDIO DE PARINTINS

Pelo menos nove pessoas, entre presos condenados e presos provisórios, tentaram fugir serrando as celas e abrindo um buraco no muro da unidade prisional de Parintins.

Nove detentos de alta periculosidade foram surpreendidos pela Força Tática da Polícia Militar no momento em que tentavam fugir da unidade prisional de Parintins na madrugada deste domingo, 9, por volta das 3h da manhã. Eles tentaram sair por um buraco aberto no muro do presídio após serrarem as grades das celas.

Quatro pessoas esperavam em quatro motocicletas os detentos na praça da Liberdade, centro de Parintins, para dar sequência ao plano de fuga. O que eles não esperavam é que a Força Tática já tinha informações há três dias do plano e os surpreendeu com balas de borracha no momento em que tentavam deixar o presídio, dois dos detentos ainda conseguiram retornar para suas respectivas celas, após ação da polícia, com isso apenas sete detentos foram recapturados.

Foram flagrados Eder Lima de Oliveira, o Cão, 35, preso por roubo, furto e estupro, Vandson Vieira Cardoso, o Vandinho, 27, preso por roubo. Frank Ney Barbosa, o Chapéu, 27, preso por tentativa de homicídio, Andrey Souza da Silva, o Beira-mar, 25, foragido de Boa Vista do Ramos, Alex Viana de Jesus, 23, foragido de Manaus e integrou a quadrilha do roubo a casa de um empresário em Boa Vista do Ramos, Jonas de Oliveira Farias, preso por homicídio e Marcley Gama da Silva, preso por homicídio.

Também foram presos Radson Lopes de Melo, 19, Igor da Silva Farias, 21, Leandro de Jesus Correa, 19 e Marilce Souza Viera 27. Esses quatro dariam fuga aos detentos da unidade prisional. Com os presos foram encontrados celulares e material de construção usado para quebrar o muro do presidio.

A operação foi comandante pelo Tenente Ricardo Viana. Ele orientou o patrulhamento de viaturas no presidio e a campana feita pela força tática, após ser informado da possibilidade de fuga. O militar conta que os policiais acompanharam o muro sendo quebrado para a tentativa da fuga. “Eles improvisaram material e começaram a cavar e quebrar o muro depois de serrarem as celas. Ao saírem foram surpreendidos pela força tática”, explica.

A unidade prisional de Parintins é o prédio de uma antiga delegacia que foi improvisada como presidio e abriga atualmente 111 detentos. O dia raiava quando os policiais militares levaram os detentos para a delegacia de policia.

Da Redação | 24 horas

