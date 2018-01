PM flagra pichadores de Parintins

“No Brasil, a pichação é considerada vandalismo e crime ambiental, nos termos do artigo 65 da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), que estipula pena de detenção de 3 meses a 1 ano, e multa, para quem pichar, grafitar ou por qualquer meio conspurcar edificação ou monumento urbano.”

Jovens informaram que fazem parte de um comitê de um determinado partido político que acredita que #Eleição_sem_Lula_é_fraude Qual segundo os infratores o comitê tem uma direção e uma coordenação que no momento da abordagem Polícial a coordenadora empreendeu fuga em um veículo tipo Palio weekend Verde oliva porém fora detida minutos depois , a cidadã embora negue conhecer os infratores, os infratores dizem e sustentam que eles pinchavam e ela tirava as fotos , mesmo negando envolvimento a cidadã estava com as mãos e pés sujos com a tinta usada pelos vândalos.

Indivíduos estão sendo apresentados no DIP juntamente com suas motocicleta e material usado para PINCHAR.

