PM DE PARINTINS REALIZA AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO EM BARES E PAREDÕES DE SOM

Policiais Militares do 11º Batalhão em ação conjunta com fiscais da Secretaria do Meio Ambiente de Parintins, realizaram no último domingo (22) uma ação preventiva nos bares e paredões de som. Durante a operação vários estabelecimentos e proprietários de veículos com paredões foram orientados e conscientizados a utilizar de forma racional o recurso de sonorização.

Segundo o Aspirante Oficial Cursino, oficial que coordenou a operação, o objetivo da ação foi orientar os proprietários de bares e paredões sobre o volume máximo permitido. O militar enfatizou que em casos de reincidência, serão aplicadas as punições de acordo com a Lei Municipal de 2013, que regulamenta a utilização de carros de som em ambientes públicos, e proíbe qualquer carro de som ou paredão que exerca qualquer atividade sem a devida autorização da Secretaria de Meio Ambiente.

Segundo o comandante do 11º Batalhão de Polícia, Major Morillas, as ações de conscientização irão continuar, para que todos os donos de bares e proprietários de veículos com paredões, utilizem o recurso de som dentro da lei, trazendo a harmonia para aos moradores que residem nas imediações.

POLÍCIA MILITAR MINISTRA PALESTRA NA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2017 EM PARINTINS

A Polícia Militar através do Comandante do 11° Batalhão de Polícia Militar, Major PM Juan Pablo Moraes Morillas, realizou na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) na tarde de segunda-feira (23), uma palestra no Auditório do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICZES).

A palestra foi realizada a convite da coordenação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017. O Comandante iniciou a sua palestra apresentando a necessidade de adoção do “Ciclo completo de Polícia” como alternativa viável à modernização do Sistema de Segurança Pública no Brasil.

A palestra se estendeu durante cerca de uma hora onde foram apresentados números estatísticos e um estudo que viabiliza a possibilidade de implementação de um Projeto Piloto onde o Policial Militar lavre o Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Ao finalizar sua apresentação, o Comandante afirmou não ser a favor da desmilitarização das Polícias Militares. ” Não sou a favor da desmilitarização, mas sim do aprimoramento do seu formato”, declarou o oficial.

