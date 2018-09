PM APREENDE MENORES COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO DENTRO DE SALA DE AULA EM PARINTINS

Policiais da Força Tática do 11° Batalhão efetuaram, na tarde desta quarta-feira (26) a apreensão de dois menores, ambos com 17 anos de idade, acusados de portar um simulacro de arma de fogo dentro da sala de aula da Escola Estadual “Tomazinho Meireles”, localizada no Bairro Emílio Moreira, zona centro-oeste do Município de Parintins (distante 369km de Manaus).

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, a guarnição da VTR 2961 – Força Tática, fora acionada via Central de Operações do 11°BPM PARINTINS, após denúncias feitas pela Gestora da Escola Estadual Tomazinho Meireles, onde informou que alguns alunos viram dois colegas exibindo uma arma de fogo dentro de um Ônibus.

Imediatamente a guarnição dirigiu-se ao local, onde ao contatar com a gestora, a mesma informou que os referidos alunos já se encontravam em sala de aula. Acompanhados pela gestora do educandário, os militares adentraram a sala de aula e realizaram a revista na bolsa dos acusados, sendo encontrado na bolsa de um dos discentes o simulacro de arma de fogo.

Diante dos fatos os menores foram conduzidos e apresentados na 3a. Delegacia Interativa de Polícia Civil (DIP) com suas integridades físicas preservadas, onde ficarão à disposição da justiça para os procedimentos legais.

#DISQUE DENÚNCIA

99152-1907 (VIVO)

98455-5365 (CLARO)

Texto e foto: Polícia Militar