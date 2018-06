Planeta Boi será palco da Festa dos Visitantes no Festival Folclórico de Parintins 2018

Tweet no Twitter

A tradicional Festa dos Visitantes que abre o 53º Festival Folclórico de Parintins vai ter como palco o Complexo Planeta Boi, localizado na avenida Lindolfo Monteverde, próximo à Cidade Garantido, na noite de 28 de junho.

A informação foi do secretário municipal de Comunicação da Prefeitura de Parintins, Gil Gonçalves, por se tratar de um espaço amplo e com capacidade para grande quantidade de pessoas.

O evento, previsto para começar às 20h, terá como atração principal o Dj internacional Alok e a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, além de apresentações de Caprichoso e Garantido, o pagodeiro Wendel Pinheiro e bandas locais.

O complexo Planeta Boi, tanto na área externa quanto na área interna, está recebendo melhorias como recuperação do calçamento, reforma nos prédios e pintura, para o grande evento.

Uma das novidades deste ano é que a Festa dos Visitantes passa a ser realizada em sua totalidade pelo Governo do Estado do Amazonas, com investimento de R$ 700 mil.

Marcondes Maciel | Repórter Parintins