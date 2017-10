Pinduca é indicado ao Grammy Latino na categoria ‘Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras’

Tweet no Twitter

Pinduca, conhecido como ‘Rei do Carimbó’, está entre os indicados (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

A Academia Latina de Gravações divulgou a lista de indicados para a 18ª edição do Grammy Latino. O cantor paraense Pinduca, conhecido como ‘Rei do Carimbó’, está entre os indicados. Ele foi indicado pelo disco “No embalo do Pinduca”, que reúne músicas suas acumuladas ao longo da carreira.

O disco produzido por Manoel Cordeiro traz os clássicos “Carimbó do macaco” e “Sinhá Pureza”.

Pinduca foi indicado na categoria ‘Melhor Álbum de Música de Raízes Brasileiras’ e concorre com ‘Batom bacaba’, de Patrícia Bastos; ‘Canta o Trio Nordestino’, de Trio Nordestino; ‘Ascensão’, de Vários artistas e ‘Ao Vivo: Melodias Do Sertão’, de Bruna Viola.

