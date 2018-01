Piloto da moto no latrocínio do ex-vereador Everaldo foi preso na madrugada

Marcos foi localizado pela polícia em uma área de invasão, após denúncia.

Jovem Marcos Azevedo Andrade 21 anos que estava na área da Invasão do Castanhal foi preso nesta madrugada 4h e é suspeito de ser o segundo envolvido no latrocínio, roubo seguido de morte, que resultou no assassinato do ex-presidente da Câmara Municipal de Parintins Everaldo Batista de 57 anos. Marcos era o piloto da moto na qual após o assassinato teve a fuga.

Everaldo e a esposa foram abordados no comércio onde também moravam na rua Itapiranga, no bairro de Palmares por voltar das 6h40min. Segundo os suspeitos, Everaldo tentou reagir ao assalto e recebeu três tiros disparados por Rick Almeida Mota de 18 anos. A vítima chegou a ser levada ao Hospital Regional Jofre Cohen, mas não resistiu. Rick Almeida foi preso por volta das 21h da segunda-feira. Já o comparsa Marcos na madrugada. Eles já confessaram outros dois delitos.

Foto: Marcos Andrade

Fonte: Hudson Lima/ PARINTINSAMAZONAS