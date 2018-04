PF prepara cela exclusiva para receber Lula em Curitiba

Ideia é manter ex-presidente afastado de outros presos, como Palocci e Léo Pinheiro – Marcos Alves/Agência O Globo/28-03-2018

Com a chance do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser preso potencializada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou o habeas corpus preventivo pedido pela defesa do petista, a Polícia Federal de Curitiba intensificou os preparativos para receber o ex-presidente na sua sede na capital paranaense. Já foi definido, por exemplo, que inicialmente Lula não ficará na custódia do prédio, onde estão nomes como o ex-ministro Antonio Palocci e o empreiteiro e sócio da OAS, Aldemário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro. Ambos revelaram crimes envolvendo o petista em audiências ao juiz Sergio Moro.

No momento, o plano da PF é colocar Lula em uma sala do prédio que será adaptada para recebê-lo isoladamente. O local, que já foi escolhido, não fica nem no mesmo andar onde está a custódia que abriga os demais alvos da Lava Jato. Além disso, o petista terá um horário de banho de sol, que tem cerca de duas horas diárias, distinto dos demais. Outra diferença é que, pelo menos nos primeiros meses, Lula não receberá visitas de familiares em conjunto com os outros detentos. Hoje, quem está na sede da PF, em Curitiba, vê a família todas às quartas-feiras em um mesmo espaço e ao mesmo tempo.

Agentes relataram ao GLOBO que, em conversas informais com a PF, o juiz Sergio Moro, que condenou Lula pelo caso do tríplex em Guarujá (SP), pediu que ele ficasse preso na superintendência da PF onde estão os alvos da Lava Jato que negociam delação premiada. Moro e a própria corporação avaliam que não seria seguro para o ex-presidente ficar detido no Complexo-Médico Penal (CMP), presídio localizado na região metropolitana de Curitiba onde estão o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, o ex-deputado Eduardo Cunha e outros condenados na operação que não optaram pelos acordos de delação ou tiveram os mesmos negados por procuradores.

Hoje, os presos da Lava Jato que se encontram na sede da PF estão em uma ala com três celas que ficam com as portas abertas para que eles possam circular no espaço. Chamada pelos próprios de “ala vip”, o local conta com equipamentos como micro-ondas, geladeira e televisão.

A PF trabalha com um calendário de que a detenção de Lula deve acontecer até o fim da próxima semana. A corporação, porém, não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

POR BELA MEGALE/O GLOBO-RJ