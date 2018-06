PF abre inscrições de concurso com salários de até R$ 22 mil

Sede da Polícia Federal, em Brasília

O prazo de inscrições do concurso público recém-lançado pelo Polícia Federal (PF) já vai começar! A partir das 10h desta terça-feira (19/6), o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca examinadora da seleção, estará apto a receber os cadastros de quem quiser concorrer as 500 vagas de provimento imediato abertas. Para tanto, são necessários formação de nível superior; Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria B; e o pagamento das taxas, que variam de R$ 180 a R$ 250 (fora os casos em que o candidatos pode solicitar isenção).

Do total de vagas, 150 são para delegado, 60 para perito criminal, 180 agente, 80 para escrivão e 30 para papiloscopista. Os salários iniciais variam entre R$ 11.983,26 e R$ 22.672,48, para jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

Pra concorrer a delegado é preciso graduação em direito e comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial. Quem quiser ser perito deve ter graduação em ciências contábeis, ciências econômicas, engenharia (elétrica, eletrônica, de telecomunicações, de redes de comunicação, agronômica, química, civil, florestal, da computação), análise de sistemas, ciências da computação, informática, química industrial, química, medicina ou farmácia. Já os interessados nos postos de agente, escrivão e papiloscopista, a inscrição é liberada para graduados em qualquer área de atuação superior.

As inscrições devem ser feitas até 2 de julho, pelo site do Cebraspe.

Etapas da PF

O concurso é dividido em nove etapas: prova objetiva, prova discursiva, exame de aptidão física (barra fixa, impulsão horizontal, natação e corrida de 12 minutos), prova oral (somente para delegado), prova prática de digitação (somente para escrivão), avaliação médica, avaliação psicológica, avaliação de títulos (para os cargos de delegado e perito criminal), e curso de formação profissional. A primeira avaliação, a prova objetiva, está prevista para 19 de agosto.

O site de Concursos conversou com três especialistas que avaliaram o novo edital e disseram quais as leis deverão ser mais estudadas, quais devem ser decoradas e quais exigem interpretação, além de darem dicas diretas de preparação sobre as disciplinas que vão ter mais peso nas provas. Confira em: Especialistas dão dicas de estudo da PF e alertam para “peguinhas” do Cebraspe

Nós também desvendamos cada uma das nove etapas do edital, com detalhes e cronograma de execução geral. Fique por dentro em: Desvendando o edital!

Serviço

Concurso: Departamento de Polícia Federal (DPF)

Cargos: Delegado de Polícia Federal, Perito Criminal Federal, Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal

Vagas: 500

Remunerações: R$ 11.983,26 (agente, escrivão e papiloscopista) e R$ 22.672,48 (delegado e perito)

Inscrições: entre 19 de junho e 2 de julho

Taxas: R$ 180 (agente, escrivão ou papiloscopista) e R$ 250 (delegado e perito)

Provas objetivas e prova discursiva: 19 de agosto

Lorena Pacheco/http://concursos.correioweb.com.br