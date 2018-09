Pesquisa BTGPactual: Bolsonaro tem 33% das intenções de voto, seguido por Haddad com 23%

Jair Bolsonaro segue na liderança, enquanto o petista Fernando Haddad é o segundo colocado na intenção de voto estimulada.

O banco BTGPactual divulgou sua nova pesquisa de intenções de voto para as eleições presidenciais 2018 nesta segunda-feira (24) mostrando uma nova reação do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e uma desabada de Ciro Gomes, do PDT. Entre os principais resultados, na intenção de voto espontânea Bolsonaro tem 31%, contra 30% da pesquisa anterior, seguido por Fernando Haddad (PT) com 17% e Ciro Gomes, com 7%. Os candidatos tinham, na pesquisa anterior, 12% e 6%, respectivamente. Ainda neste cenário, 3% de brancos/nulos e 19% afirmaram não saber em quem votar.

Já na intenção de voto estimulada, Bolsonaro aparece com 33%, Haddad com 23% e Ciro com 10%. O candidato do PSL manteve o índice, o do PT 16% e o do PDT, 14%.

Simulando um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, a pesquisa mostra que Bolsonaro teria 41% das intenções de voto e Ciro, 43%. Já na disputa entre Bolsonaro e Haddad, os índices seriam de 44% e 40%, nesta ordem.

Entre os índices de rejeição, a pesquisa do BTGPactual mostra que a liderança segue com Marina Silva, da Rede, com 60%, seguida por Henrique Meirelles, Fernando Haddad, José Maria Eymael, do DC, e Bolsonaro, todos com 48%.

No documento abaixo, confira os resultados da pesquisa na íntegra:

A pesquisa ouviu, por telefone, dois mil eleitores a partir de 16 anos, em todos os estados brasileiros, entre 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para cima ou para baixa, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-03861/2018.

Por: Carla Mendes

