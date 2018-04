PEREBAS E TERRA SANTA DECIDEM O TÍTULO DA COPA ALVORADA DE FUTSAL

Espirito esportivo, garra, entrega em quadra não faltou as quatro equipes semifinalistas da Copa Alvorada de Futsal, nos dois jogos, realizados na noite desta sexta-feira, 13, no ginásio de esportes Elias Assayag, em Parintins. Com o ginásio lotado, Perebas Futsal e Terra Santa levaram a melhor e agora decidem o título da XXI edição da Copa em dois jogos.

Na primeira partida, a equipe de Terra Santa que vinha de um bom resultado do primeiro confronto, voltou a vencer o time dos Peladeiros, dessa vez, por 2 a 0. No segundo jogo da noite, Perebas e Fazenda Nogueira fizeram um jogo eletrizante de muitos lances de gols perdidos por ambas equipes, mas com seis gols, tendo o Perebas como vencedor, pelo placar de 4 a 2 com gols de Rafinha, Henrique, Toco e Anderson. A Decisão A primeira partida da final, com mando de quadra da Seleção de Terra Santa contra o Perebas, acontece às 20h, nesse domingo (15) no ginásio de esportes Bráulio Nelson da Conceição, em Terra Santa-PA.

O jogo de volta e a grande decisão será realizada na sexta-feira (20), no ginásio Elias Assayag em Parintins.

No Feminino Nesse naipe, na quinta-feira (12) o representante da cidade de Terra Santa venceu o time do Real Parintins, pelo placar 2 a 1 e agora, encara o forte time das Santistas na grande final, marcada para o dia 20 em partida única.

Rainha

Na quinta-feira, 12, a bola parou de rolar no ginásio Elias Assayag e deu lugar a beleza e desenvoltura ao desfile das lindas mulheres finalistas do concurso que elegeu a nhamundaense Márcia do Carmo, representante da equipe do Esporte Clube Parintins Fazenda Nogueira & Clube Barreirinha como a nova Rainha da Copa Alvorada de Futsal.

O concurso na grande final teve como jurados, o coreográfo dos itens femininos do Boi Garantido Saulo Assayag, coreográfo e figurinista do Boi Caprichoso Tarcísio Gonsaga e ex-sinhazinha do Touro Negro Tayná Valente.

Texto: Kedson Silva/JI

Fotos: Facebook