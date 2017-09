Peladeiros e Santa Clara Bacuri na final do Campeonato Interbairro de Futsal

Em uma noite cheia de surpresas e grandes emoções, as equipes da categoria principal, Peladeiros representante do bairro Santa Rita de Cássia e Santa Clara Bacuri venceram o segundo jogo da semifinal e farão a grande final do I Campeonato Parintinense Interbairro.

Os dois jogos realizados nessa categoria, nesta terça-feira, 12, no Ginásio de Esportes Elias Assayag foram bastantes disputados e com muitas oportunidades de gols perdidas pelas equipes. A equipe do Santa Clara Bacuri venceu no tempo normal o time do Unopar por 3 a 1, mas como os Universitários haviam vencido a primeira partida, a disputa da vaga foi para as penalidades, com a equipe da Santa Clara vencendo pelo placar de 3 a 2.

A segunda partida da noite foi uma final antecipada com os representantes do bairro Santa Rita de Cássia (Peladeiros) surpreendendo o favorito time do DNA Futsal, vencendo pelo placar de 5 a 4 com gols de Murilo, Denner (2x), Félix e Rainer. “Graças a Deus fizemos um grande jogo, aproveitamos as oportunidades de gols que tivemos e agora é treinar visando os dois jogos finais contra outra grande equipe”, destacou o jogador dos Peladeiros, Denner autor do gol da Vitória e da classificação para a final.

No Master

Nessa categoria, o A. A Marinho novamente venceu o Vasco Parintins, dessa vez, por 4 a 3 e fará a final contra o time dos Labaredas (Bombeiro) que levou a melhor ganhando o Arena Brito, no tempo normal por 4 a 3 e nas penalidades por 3 a 2.

Feminino

Nesse naipe, no primeiro jogo da noite as Unidas pela Bola novamente venceram as meninas do Atlético Camisa Dez, dessa vez pelo placar de 6 a 1 e enfrentarão na final a favorita equipe das Santistas que novamente goleou o Real Parintins, agora por 8 a 0.

O coordenador da competição, Beto Pupunha comunica que o primeiro jogo para as equipes finalistas nas três categorias acontecem na quinta-feira, 14, e a segunda partida (decisiva)no sábado, 16, a partir das 19h.

Kedson Silva/JI

