Pela primeira vez, Festival de Parintins terá marca assinando maquiagem oficial

Para anunciar a parceria, o consultor oficial de O Boticário, Sadi Consanti, maquiou com exclusividade para o Portal A Crítica as cunhãs-poranga de Caprichoso e Garantido, mostrando o poder dos produtos da linha Intense (Foto: Euzivaldo Queiroz)

A marca de beleza O Boticário é, pela primeira vez, a maquiagem oficial de todos os itens femininos do Festival de Parintins. O anúncio foi feito pelo maquiador e consultor oficial da marca Sadi Consanti, que além de promover workshops gratuitos de maquiagem em Manaus, maquiou, com exclusividade para o Portal A Crítica, as cunhãs-poranga de Caprichoso e Garantido, mostrando o poder dos produtos da linha Intense.

“Eu estou arrepiado, sempre vi a história do festival, mas nunca consegui participar ou curtir de perto. Quando fiquei sabendo foi muita felicidade”, disse Sadi ao mencionar a emoção de poder fazer as makes de um festival tão cultural quanto este, uma vez que veio a convite da marca.

Maquiou as cunhãs do Caprichoso e Garantido pensando num estilo fácil mas sempre maravilhoso de se produzir para os dias de festa, seguindo não só os temas que representa como também acredita fielmente neles. Sadi então afirma que o segredo é descomplicar a make, com bons cuidados de pele onde o menos é mais, crendo sempre nessa beleza natural.

Se Sinta Bem

“O importante é sempre ter qualidade na maquiagem, e isso ajuda a tirar essa expectativa de ficar igual a foto que você viu na rede social, o que é quase irreal. Entenda o seu rosto, não pense em copiar o que viu, mas pegue referências e assim você descobre o que mais combina com você, peque pela falta e não pelo excesso”, comentou.

Quando o assunto é a produção do Festival, Sadi dá dicas de buscar produtos resistentes, para aguentar toda a folia que envolve o evento. Revela também que pode ousar do tradicional, arriscar no artistíco para poder também valorizar toda a cultura que cada Boi carrega.

Alerta então que tudo começa pela pele e por isso é tão importante cuidar para mantê-la saudável. “Cuidando da pele você usa menos make, e isso é uma tendência mundial”, revela. “O grande segredo é não parar no tempo e se reiventar, o mercado é muito dinâmico, é essencial correr atrás e se manter fresco”.

A Beleza da Mulher

“Quando a gente faz um produto pensa na autoestima da mulher, o Boticário tem muito essa questão de fazer a mulher se sentir mais bonita, não é à toa que a marca sempre carregou o lema ‘Eu Acredito Na Beleza’, por acreditar que nós que desenvolvemos os produtos pensando na brasileira, acabamos recebendo muitos depoimentos incríveis de clientes que foram transformadas pela beleza, e isso é o mais inspirador”, revela.

Acreditanto nesse ideal, maquiar a cunhã de cada boi está muito ligado à marca, uma vez que elas representam a mulher mais linda da tribo, e elas aprovaram a parceria. “Gosto muito d’O Boticário porque gosto desse lado mais natural, que não descaracteriza e refoça os meus traços. É tudo muito fácil e essa make eu com certeza faria em mim mesma para sair”, disse Marciele Albuquerque, cunhã do Caprichoso.

O batom vermelho usado em Isabelle Nogueira, cunhã do Garantido, é o mesmo produto usado por Anitta em seu mais recente videoclipe, criado em parceria com Sadi, além de ser o mais vendido da marca. “É uma honra poder estar usando esses produtos, estou muito empolgada com os frutos que essa parceria de O Boticário com o Festival darão, já que é uma marca mundialmente conhecida e respeitada, isso dá visibilidade a nossa cultura e mais cor ao Festival”, disse.

A produção foi realizada no Make Up Studio O Boticário, espaço aberto para cursos de automaquiagem pela parte da manhã, aos sábados. O curso custa R$ 90, desses R$ 60 são convertidos em produtos ou, acima de R$ 150 reais em produtos na loja o curso é grátis.

Apostas

Sadi aposta nas tendências desse ano como pele natural, pigmentos nos olhos para substituir as sombras e as cores em tons lilás, roxo, violeta e lanvada serão bastante usados nas makes brasileiras.

Maria Paula Santos/acrítica.com/Manaus (AM)