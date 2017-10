Pedro Nunes, novamente Campeão

Pedro Henrique Nunes Rodrigues, manauara criado em Parintins, confirmou o favoritismo e venceu a prova, com 69,91m no Campeonato Brasileiro Caixa Sub-23 de Atletismo disputado hoje.

O Campeonato Brasileiro Caixa Sub-23 de Atletismo, que foi disputado neste final de semana no Estádio José Carlos Daudt, em Porto Alegre, reuniu várias promessas do esporte, a partir dos 16 anos. Entre as atrações do evento estava o amazonense Pedro Henrique Nunes Rodrigues, de apenas 18 anos, que confirmou seu favoritismo no lançamento do dardo, na prova deste domingo, 29/10/17.

No lançamento do dardo, o amazonense Pedro Henrique Nunes Rodrigues (ELJINN-AM) confirmou o favoritismo e venceu a prova, com 69,91 m. Considerado uma grande promessa da especialidade, ele está no início de treinamento para a temporada 2018, quando seu grande objetivo será o Mundial Sub-20 da Finlândia, em julho.

“Vou fazer outras competições antes, mas o foco certamente será o Mundial”, afirmou o campeão, ouro no Sul-Americano Sub-20 de Georgetown e no Pan-Americano Sub-20 de Trujillo, no Peru, que mantém a tradição do dardo do Amazonas. Paulo Henrique é sobrinho de Jander Cardoso Nunes, um dos expoentes da modalidade do Estado. “Meu tio é minha grande inspiração.”

Pedro Henrique conquistou este ano a medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano Sub-20 de Georgetown, na Guiana, em junho, e depois foi campeão de sua prova no Campeonato Pan-Americano da categoria em Trujillo, no Peru, em julho. Ele venceu a competição com a marca de 74,58 m, que o deixou em segundo lugar no Ranking Brasileiro Adulto e na liderança dos Rankings Sub-20 e Sub-23. No Ranking Mundial Sub-20, está em 10º lugar.

Com a sequência de bons resultados – foi medalha de prata no Troféu Brasil Caixa de Atletismo, Pedro Henrique segue a trajetória de outros amazonenses de sucesso na prova, como Alexon dos Santos Maximiano, medalha de bronze no PAN do Rio 2007, ou Jander Cardoso Nunes.

Treinado por Margareth Bahia Marques, o atleta nascido em Manaus defende o ELJINN-AM. “O Pedro está muito bem. Acho que pode conseguir um bom resultado, iniciando sua preparação para o Mundial Sub-20 de 2018”, comentou Margareth Marques.

