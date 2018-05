Pedro Henrique vence mais uma e esta qualificado para o mundial Sub-20, na Finlândia

O amazonense Pedro Henrique Nunes Rodrigues (Endurance Sports) venceu mais uma prova no lançamento do Dardo no Campeonato Brasileiro Caixa Sub-23 neste final de semana (Foto: Fernanda Davoglio-CBAt)

São Paulo – Seis índices para o Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, que será disputado em julho, em Tampere, na Finlândia, foram alcançados no Campeonato Brasileiro Caixa Sub-23, encerrado no domingo (dia 29), na pista da Sogipa, em Porto Alegre (RS). Assim, subiu para nove o número de atletas brasileiros qualificados para o Mundial em 10 provas.

LUIZ (3°) PEDRO NUNES (1°) PEDRO BARROS (2°)

Um dos destaques no Brasileiro Sub-23 foi o amazonense Pedro Henrique Nunes Rodrigues (Endurance Sports), de 18 anos, que venceu o lançamento do dardo, com 70,25 m, superando a marca mínima de 69,49 m. “Agora vou treinar especificamente para o Mundial”, disse o atleta. No ano passado, na categoria sub-20, ele ganhou a medalha de ouro no Sul-Americano da Guiana e no PAN do Peru. Na categoria principal, ganhou prata no Troféu Brasil Caixa de Atletismo.

O amazonense, treinado por Margarete Bahia, terminou 2017 em 10º lugar no Ranking Mundial de sua categoria. Pedro é sobrinho de Jander Cardoso Nunes, que foi um dos expoentes do dardo no País. “Meu tio é minha inspiração”, falou Pedro. O Amazonas ainda revelou na prova Alexon Maximiano, medalha de bronze no PAN 2007, no Rio.

A carioca Lorraine Barbosa Martins (EMFCA), que ratificou o índice dos 200 m, conseguiu três vezes a marca mínima dos 100 m, confirmando a boa fase. Quem também mostrou força foi o paulista Alison Brendom dos Santos (Pinheiros). Ele repetiu o índice nos 400 m com barreiras, com recorde pessoal (50.48), e obteve qualificação também nos 400 m, prova em que foi campeão, com 46.64 (também recorde pessoal).

Os outros três índices foram obtidos por Fabielle Samira Ferreira (SESI-SP), no lançamento do dardo, com 52,32 m, por Valquíria Meurer (IEMA/São Bernardo/Caixa), no lançamento do martelo, com 49,42 m, e por Marlene Ewellyn dos Santos (EMFCA), nos 400 m com barreiras, com 58.48.

Além de Alison (400 m com barreiras) e de Lorraine (200 m), também ratificaram os índices: Gabriel Menezes Santos Oliveira (Centro Olímpico), no salto em distância, com 7,59 m (0.9), e Mirieli Estaili Santos (ASA-Sorriso), no salto triplo, com 13,46 m (1.8) – segundo melhor resultado no Ranking da IAAF Sub-20 de 2018.

Atletas brasileiros com índice:

Pedro Henrique Nunes Rodrigues (Endurance Sports) – lançamento do dardo

Lorraine Martins (EMFCA) – 100 e 200 m

Marlene Ewellyn dos Santos (EMFCA) – 400 m com barreiras

Mirieli Estaili Santos (ASA-Sorriso) – salto triplo

Fabielle Samira Ferreira (SESI-SP) – lançamento do dardo

Valquiria Meurer (IEMA/São Bernardo/Caixa) – lançamento do martelo

Alison Brendom dos Santos (Pinheiros) – 400 m e 400 m com barreiras

Gabriel Menezes Oliveira (Centro Olímpico) – salto em distância

Luiz Maurício Dias (UFJF) – lançamento do dardo

Os atletas têm até o dia 24 de junho para tentar os índices de qualificação para o Mundial Sub-20, lembra a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que tem a parceria da Caixa, Patrocinadora Oficial do Atletismo Brasileiro.

O jovem campeão Pedro Henrique, postou em sua rede social, a seguinte mensagem: “Termina mais um Campeonato Brasileiro sub-23, e encerro minha participação como Campeão Brasileiro, e consegui atingir o índice exigido para o Mundial Sub-20. Quero agradecer a minha treinadora Margareth Bahia pelo excelente trabalho, e pela confiança de sempre. Agradecer a Federação de Atletismo do Amazonas, ao Dr. Renato, e ao Erivelton (Endurance Sports) pelo suporte que está sendo essencial para mim. A minha família, por sempre me apoiar e estar ao meu lado. E a Deus, por permitir que tudo se realize sempre da melhor forma.”

Por Carlos FrazãoJI

Fonte: http://www.cbat.org.br