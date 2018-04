Paulo Barros anuncia enredo da VIRADOURO para o Carnaval de 2019

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Além de comemorar o “Dia de São Jorge” com feijoada e diversas atrações musicais, a Unidos do Viradouro anunciou, na segunda-feira (23), o enredo que levará à Avenida no próximo Carnaval, desfile que marcará o retorno da vermelha e branca ao Grupo Especial. Criado e anunciado pelo carnavalesco Paulo Barros, a agremiação apresentará o enredo “Viraviradouro!”.

“A Viradouro vai enfeitiçar você em 2019! Prepare-se, porque tudo pode acontecer diante dos seus olhos. Seres e poderes extraordinários, histórias incríveis que apaixonam a humanidade há séculos, vão emocionar a Sapucaí. E, para mostrar que o melhor encanto é aquele que pode transformar o mundo real, a poderosa Fênix, o pássaro mitológico, inspira todos a renovar as esperanças e recomeçar, ressurgindo das cinzas”, diz o comunicado divulgado pela entidade.

Ainda durante o evento, houve a apresentação dos profissionais que integrarão a equipe da próxima temporada. Entre as principais novidades, estão o carnavalesco Paulo Barros, que assinou os desfiles da Viradouro em 2007 e 2008; e mestre Ciça, que comandou a bateria por uma década, entre 1999 e 2009.

http://www.srzd.com/carnaval