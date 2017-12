Passista da Viradouro relata caso de preconceito em loja na Tijuca

A novela das 21h da Rede Globo retrata em sua trama os desafios sofridos pelas pessoas que sofrem de nanismo. Nesta terça-feira, a passista Viviane de Assis viveu na pele o que os espectadores só veem por meio da televisão. Ao entrar em uma loja de roupas, na Tijuca, Zona Norte do Rio, ela foi retirada do estabelecimento por uma vendedora que dizia “tira essa coisa daqui”.

Passista da escola de samba Viradouro, Viviane desabafou para os seguidores através de uma transmissão ao vivo em suas redes sociais o preconceito sofrido na loja Malta Modas, localizada na Praça Saens Pena. “Graças a Deus sou muito respeitada no mundo do samba, mas estou constrangida. Não é só na novela. Sou mãe e bem resolvida com a minha vida, mas em pleno século 21 existem pessoas assim”, lamentou.