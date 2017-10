Parintinzão: Esporte mantém 100% na chave A

Quinze pontos em cinco jogos, 25 gols marcados e somente cinco sofridos essa é a campanha do Esporte Clube Parintins na primeira fase do Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão. “Isso é fruto de muito trabalho, da união e da entrega dos nossos jogadores dentro de campo”, destacou o treinador da equipe, conhecido ‘Pato’.

Faltando duas rodadas para o término da primeira fase, a equipe do ‘Versão’ da cidade já garantiu vaga para a próxima fase da competição, após vencer na noite desta terça-feira, 24, o time o Corinthians do Aninga no Estádio Tupy Cantanhede, pelo placar de 4 a 1.

Além de manter a invencibilidade na competição e os 100% de aproveitamento, a equipe também tem o artilheiro do Parintinzão, Som Melo, com cinco gols. “Graças a Deus tive a felicidade de fazer dois gols nesse jogo e ajudado a equipe a sair com a vitória. Independente de ser o artilheiro ou de quem faça os gols, o importante é sair com a vitória”, disse o artilheiro.

O Esporte encerra sua participação na primeira fase encarando a equipe do Nacional (A) no dia 14 de novembro. No outro jogo da noite, o Santa Luzia empatou com o São Paulo em 1 a 1.

A quinta rodada prossegue nessa quinta-feira, 26, com os jogos entre:

Bom Socorro x Estrela e América enfrentando o Náutico.

Kedson Silva/JI