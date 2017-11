Parintinzão continua emocionando

Goleiro Teia, herói corinthiano

Aconteceu neste sábado (25) no estádio Tupy Cantanhede, a segunda rodada das quartas de final do Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão. Como resultado das partidas, o Corinthians do Aninga venceu o São Paulo por 3 a 2 nas penalidades, após a partida ter terminada empatada no tempo normal em 1 a 1.

No segundo jogo, mesmo não jogando bem, a equipe do Estrela do Norte derrotou o Botafogo por 1 a 0. Com as vitórias, Corinthians e Estrela do Norte se juntaram a Esporte e São Cristóvão para mais uma rodada decisiva, dessa vez pela semifinal.

O sorteio dos confrontos e a data dos jogos nessa fase, será decidido em reunião entre os coordenadores da COMJEL, responsável pelo campeonato e os quatro clubes semifinalistas às 11h da manhã desta segunda-feira, 27, na sala da COMJEL, localizada no prédio da Escola Aldair Kimura, na Avenida Nações Unidas, ao lado da Biblioteca Municipal Tonzinho Saunier.

Kedson Silva/JI