Parintinzão: Bom Socorro vence Amazonas e assume a liderança da Chave B

Com a vitória de virada pelo placar de 4 a 3 em cima do Amazonas na noite desta terça-feira, 03, no estádio Tupy Cantanhede, a equipe da comunidade do Bom Socorro do Zé Açú somou seis pontos e assumiu a liderança da Chave B do Campeonato Parintinense de Futebol, Parintinzão. “Toda equipe estar de parabéns pela dedicação e força de vontade que vem apresentando dentro de campo. Hoje, graças a Deus tive a felicidade de fazer três dos quatro gols, ajudando a nossa equipe novamente a vencer”, destacou o artilheiro da noite, Elizandro.

“Sabemos da importância dessa vitória em cima dessa grande equipe que é o Amazonas. A competição está apenas começando e ainda temos muito a melhorar”, comentou o treinador Edvan Lima do time representante do Zé Açú.

Na segunda partida da noite, válida pela chave A, a equipe do América do Parananema se recuperou do jogo de estréia e venceu por 2 a 0 o time do Nacional, com dois gols de Yan Oliveira. “Treinamos forte durante a semana visando essa segunda partida e graças a Deus deu tudo certo. Fico feliz por ter feito os dois gols, mas o importante é que conseguimos sair com a vitória”, disse o meia Yan.

A coordenadora da COMJEL, Valdete Prestes parabeniza a iniciativa do prefeito Bi Garcia de realizar as partidas a noite e da compra dos jogos. “A realização dos jogos nas terças, quintas e sábados foi aprovado. Prova disso é a presença no estádio de um grande número de torcedores que vêm acompanhando os jogos para apoiar seus times. Parabenizo ao prefeito por ter comprado os jogos, oferecendo entrada gratuita no Tupyzão como forma de resgatar o torcedor e isso vem dando certo”.

A rodada do Parintinzão, prossegue na quinta-feira, 05, com os jogos entre: Naútico x Corinthians e Estrela versus Santa Luzia.

Kedson Silva/JI