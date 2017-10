Parintinzão: Amazonas vence e segue com chances de classificação

Tweet no Twitter

Torcedores e a equipe do Amazonas respiram aliviados depois da vitória frente o time do São Cristóvão pelo placar de 2 a 0 na noite de sábado, 28, no Estádio Tupy Cantanhede.

Os gols de Bruno Magrão e Breno Cavalo deixaram novamente o Rubro Negro parintinense com chances de classificação na chave B para a segunda fase da competição.

A cobrança da seriedade nos treinos e compromisso com a equipe, tornou o elenco mais competitivo, tendo como resultado a vitória, apesar do grande número de gols perdidos pelo time, destacou o treinador Cleandro Fontenelle.

No segundo jogo da noite, pela Chave A, o Botafogo surpreendeu e venceu o Nacional por 2 a 0, com gols de Leonardo e Elizandro e também continua com chance de classificação. Faltando duas rodadas para o término da primeira fase a classificação é a seguinte:

Chave A

1 – Esporte: 15 pontos

2 – América: 09 pontos

3 – Corinthians: 07 pontos

4 – Nacional: 06 pontos

5 – Náutico: 04 pontos

6 – Botafogo: 03 pontos

7 – São Vicente: ainda não pontuou

Chave B

1 – Estrela: 12 pontos

2 – Bom Socorro: 07 pontos

3 – São Paulo: 07 pontos

4 – Amazonas: 06 pontos

5 – São Cristóvão: 06 pontos

6 – Santos: 02 pontos

7 – Santa Luzia: 02 pontos

Jogos de terça-feira, 31:

Santos x Estrela

São Vicente x Náutico

Kedson Silva/JI