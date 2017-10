Parintinzão 2017: Prefeitura resgata autoestima do torcedor

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A compra dos jogos, garantindo acesso gratuito aos torcedores dos 14 clubes que compõem em 2017 a primeira divisão do futebol parintinense no estádio Tupy Cantanhede, é uma das estratégias usadas pelo prefeito Bi Garcia para resgatar a autoestima do torcedor parintintinense e vem dando certo. A avaliação é da coordenadora municipal de Incentivo ao esporte da COMJEL, Valdete Prestes.

Segundo a coordenadora, a compra das partidas por parte da Prefeitura foi feita para que os torcedores prestigiem e torçam pelos seus times gratuitamente. “A mudança dos jogos para o turno da noite para as terças, quintas e sábados graças a Deus está dando certo. Prova disso são as dezenas de pessoas que vem lotando o estádio Tupy Cantanhede nas noites de terças, quintas e sábados, para acompanhar as partidas”.

A doméstica Maria de Nazaré disse que há quatro anos que eu não prestigiava um jogo no estádio. “Confesso que estou surpresa de ver esse estádio cheio de torcedores e muito feliz porque meu Estrela ganhou e por ter prestigiado uma grande partida de futebol com gols, discussão, lances polêmicos, mostrando que o nosso futebol está voltando a crescer”, conclui.

Kedson Silva/JI