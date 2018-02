Parintins volta a contar com programa Aqui Tem Farmácia Popular

A Drogaria Parintins funciona em dois endereços, na Rua Benjamin da Silva ao lado do banco Bradesco e no Paulo Correa, próximo ao Campo dos Carroceiros.

A cidade de Parintins voltou a contar na semana que passou com o programa “Aqui Tem Farmácia Popular”. Em uma parceria com a Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria de Saúde, a Drogaria Parintins se habilitou para atuar distribuição gratuita de medicamentos para hipertensos e diabéticos e ainda a venda com 90% de desconto para outros remédios. A lista de medicamentos gratuitos e com desconto é confeccionada pelo Governo Federal e tem ao todo aproximadamente 20 medicamentos.

O secretário de Saúde, Clerton Florêncio, afirmou ser importante a parceria para a distribuição da forma como era feita na Farmácia Popular que foi fechada pelo Governo Federal em 2017. Ele destaca que ações como essa são fundamentais para a saúde da população. “O prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros tem incentivado essas parcerias para beneficiar os parintinenses”, argumentou.

A Drogaria Parintins funciona em dois endereços, na Rua Benjamin da Silva ao lado do banco Bradesco e no Paulo Correa, próximo ao Campo dos Carroceiros. Segundo o empresário Emerson Nakauth, para que haja a distribuição do medicamento gratuito ou com desconto é indispensável a apresentação da receita médica, RG e CPF para que seja feito o cadastro no sistema monitorado pelo Ministério da Saúde.

Na abertura dos trabalhos da Farmácia Popular, a Secretaria de Saúde foi representada pelas gerentes do programa Saúde da Mulher enfermeira Patrizia Farias e do programa de Hipertensão e Diabetes enfermeira Darlane Valério. Darlane reiterou a importância do retorno do programa e a atenção que o paciente tem que ter na hora de buscar o medicamento.

