Parintins vibra com o título de Capital Nacional do Boi-Bumbá

Aprovado em caráter terminativo tanto no Senado quanto na Câmara Federal, o projeto de lei nº 5.609/16, de autoria do senador Omar Aziz, que concede a Parintins o título de Capital Nacional do Boi-Bumbá, vai agora à sanção do presidente da República, Michel Temer.

Após a divulgação de que o projeto de lei foi aprovado, vários parintinenses comemoraram a conquista, se manifestando em redes sociais parabenizando a propositura do senador Omar Aziz. Muitos destacam que o projeto irá contribuir economicamente na área do turismo, incentivando ainda mais o Festival Folclórico de Parintins com a vinda de novos patrocinadores e investidores que acreditam no potencial da festa.

“O senador Omar sempre foi um grande incentivador do Festival de Parintins, pois, assim como o governador Amazonino Mendes, reconhece toda a sua importância para o aquecimento da economia local, além da ampla divulgação de nossa cultura não só no Brasil, mas no mundo”, salienta o prefeito de Parintins, Bi Garcia.

O autor do projeto que institui Parintins como a Capital Nacional do Boi-Bumbá enaltece a importância da lei.

“Tal iniciativa, além de reconhecer a importância do significado do evento para o município de Parintins, também homenageia os artistas, os profissionais e o povo da região, que mantêm vivos o folclore, a tradição e a cultura da região amazônica”, exaltou Omar Aziz.

O relator do projeto na Câmara Federal foi o deputado Pauderney Avelino, que destaca a importância da lei.

“Aprovada essa matéria, nós homenageamos a genialidade, a criatividade do querido povo de Parintins para promover o folclore e arte do nosso estado. De parabéns estão todos os amazonenses, em especial o querido e bravo povo parintinense”

Em declaração oficial, o presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, agradece ao senador Omar Aziz pela sensibilidade e compromisso com o povo de Parintins com a efetivação de Capital Nacional do Boi-Bumbá.

“A arte, o dom e a sabedoria popular é reconhecida com a aprovação deste projeto de lei. Teremos mais incentivo para o turismo, mais oportunidade na geração de emprego e investimentos em nossa cidade”, frisa.

Segundo o presidente do Boi-Bumbá Garantido, Fábio Cardoso, o dia 21 de novembro é uma data que ficará na história de Parintins pelo reconhecimento da importância cultural do município nacionalmente.

“Não tenho dúvida que Parintins é a cidade que representa a identidade cultural do nosso Estado e do Norte do país. Agora temos de fato esse reconhecimento como a Capital do Boi-Bumbá. Estamos muito honrosos com esse título que, sem dúvida, trará muitas coisas boas para o nosso Festival”, salienta Cardoso.

SECOM

Foto: Divulgação