Parintins ultrapassa meta nas campanhas de vacinação contra Sarampo e Poliomielite

O município de Parintins ultrapassou as metas estipuladas pelo Ministério da Saúde nas campanhas de vacinação contra Sarampo e Poliomielite. O Governo Federal estipulou em 95% a meta para a campanha, sendo que Parintins chegou oficialmente a 97,78% da cobertura contra pólio e 97,92% contra Sarampo. A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde e Programa de Imunização, promoveu uma série de atividades para ultrapassar o quantitativo.

O secretário Clerton Rodrigues Florêncio parabenizou as equipes das 13 unidades de saúde, hospitais e PNI que promoveram esforços, inclusive fazendo busca ativa nas escolas e outros locais para chegar ao número maior de crianças possível. “Parintins tem conseguido chegar aos resultados aguardados por conta da atenção da gestão do prefeito Bi Garcia com a saúde e prevenção”, comentou.

O gerente do Programa Nacional de Imunização da Secretaria de Saúde, enfermeiro Arlindo Machado, exemplificou ainda dizendo que o interior também foi olhado com atenção para o alcance da meta, como no final de semana quando as equipes estiveram na sexta, sábado e domingo visitando comunidades por estrada e em lanchas rápidas alcançando o resultado esperado. Ele agradeceu a estrutura disponibilizada pela gestão do prefeito Bi Garcia e pelo secretário Clerton Rodrigues.

SEMSA