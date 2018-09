Parintins ultrapassa 90% de alcance na Campanha de Vacinação contra Sarampo e Poliomielite

Foto: Marcio Costa

A cidade de Parintins ultrapassou a marca de 90% do público alvo na Campanha Nacional de Vacinação contra Sarampo e Poliomielite. A campanha encerrou no sábado, dia 01, com novo dia D que mobilizou todos as unidades básicas de saúde da zona urbana. A meta é e 95% em todo Brasil. A vacinação prossegue em todas as unidades de saúde.

Segundo gerente do Programa Nacional de Imunização de Parintins, Arlindo Machado, para Sarampo foram aplicadas 8.396 vacinas no público de 06 meses a 05 anos de idade, de um total de 9.175 crianças a serem vacinadas (91,97%). Fontra Poliomielite, foram 8.394 doses de um total também de 9.175 (91,49%).

O secretário de saúde Clerton Florêncio avaliou positivamente o trabalho das equipes enfatizando ainda a necessidade das famílias encaminharem suas crianças aos centros de saúde para receber as doses contra as doenças. “Realizarmos uma verdadeira força-tarefa indo na maioria das escolas e encontramos nesse trabalho um número altíssimo de crianças não imunizadas. O trabalho continua, pois estamos a 3% da meta do Ministério da Saúde”, informou.

Semsa/Secom