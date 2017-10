Parintins terá uma nova Orla

A área compreende do Matadouro Frigorífico, no bairro Santa Clara, até o final da Rua Armando Prado, no bairro São Benedito (Ilustração)

O projeto será divido quatro em etapas, com a fase inicial de construção de estaqueamento de concreto e ferro, com profundidade mínima de 12 metros, estrutura que servirá de proteção para o muro de contenção.

A área compreende do Matadouro Frigorífico, no bairro Santa Clara, até o final da Rua Armando Prado, no bairro São Benedito.

Para o secretário de obras, Mateus Assayag, a intenção do prefeito Bi Garcia é iniciar os trabalhos por trechos mais críticos, dentre eles a área do Comunas, no centro da cidade, e final da rua Armando Prado. Em ambos os locais a obra deve ser em caráter emergencial.

A área compreende do Matadouro Frigorífico, no bairro Santa Clara, até o final da Rua Armando Prado, no bairro São Benedito.

Para o secretário de obras, Mateus Assayag, a intenção do prefeito Bi Garcia é iniciar os trabalhos por trechos mais críticos, dentre eles a área do Comunas, no centro da cidade, e final da rua Armando Prado. Em ambos os locais a obra deve ser em caráter emergencial.

“O prefeito Bi está fazendo a parte dele, de viabilizar os projetos de melhoria pra cidade, mas isso só será possível com verba do Governo Federal e Estadual. Estamos correndo atrás para que os trabalhos iniciem o quanto antes”, garantiu o secretário.

Uma das emendas já aprovadas para a obra é na ordem de R$45 milhões, do senador Omar Aziz.

O projeto ainda prevê a urbanização de toda a orla, com a criação de praças, academia ao ar livre, parques, boxes, entre outros.

