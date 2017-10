Parintins terá sua SOCIEDADE DOS AMIGOS DA MARINHA

Capitão Marcelo Barrios Lucio, Agente da Capitania dos Portos de Parintins (centro) convidou todos os agraciados com a Medalha Amigo da Marinha, nesta terça-feira, 17, para uma reunião com a finalidade de preparar o cerimonial de instalação da SOAMAR na próxima sexta-feira, dia 20.

O encontro aconteceu no salão do Contemporâneo festas & Eventos, às 18:30h, e contou com a presença de um expressivo numero de agraciados que debateram sobre o estatuto, a formação da primeira diretoria e o cerimonial para receber as autoridades vindas de Manaus e outros estados para a implantação da SOAMAR na cidade.

Tendo como Presidente Nato, o Agente da Capitania dos Portos, capitão Marcelo Barrios Lucio (E), Presidente Executivo o professor Nelson Brelaz Ferreira, Conselheiro Deliberativo o professor Carlos Alberto Frazão Ribeiro, e Diretora de Divulgação, a professora e comunicadora Josene Araujo de Jesus (A única mulher Amiga da Marinha de Parintins) ficou assim formada a primeira Diretoria a ser empossada na próxima sexta-feira pelo Alto Comando da Marinha do Brasil no estado do Amazonas:

CONSELHO SUPERIOR:

I – Capitão Marcelo Barrios Lúcio – Presidente Nato

II – Nelson Brelaz Ferreira – Presidente da Diretoria Executiva

III – Heyder Ferreira Picanço – 1º Vice-Presidente da Diretoria

Executiva

IV – José Tadeu Noronha de Souza – 1º Secretário da Diretoria Executiva.

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: Nelson Brelaz Ferreira; 1º Vice-Presidente: Heyder Ferreira Picanço Gláucio Douglas da Silva Pinto – Conselho Fiscal Carlos Alberto Frazão Ribeiro Ivanildo Nobrega de Melo Azedo Valadares Pereira de Souza Júnior; Mario Jorge Barroso 1° Secretário da Diretoria Executiva: José Tadeu Noronha de Souza

DIRETORIA PARA O PRIMEIRO MANDATO (DOIS ANOS)

I – Presidente – Nelson Brelaz Ferreira;

II – 1º Vice-Presidente – Heyder Ferreira Picanço;

III – 2º Vice-Presidente – João Pedro de Andrade Baranda;

IV – 3º Vice-Presidente – Iranildo Nobrega de Melo Azedo;

V – 1º Diretor Secretário – José Tadeu Noronha de Souza;

VI – 2º Diretor Secretário – Sinval Benedito Rodrigues;

VII – 1º Diretor Tesoureiro – Paulo Tarso Auzier de Carvalho Neto;

VIII– 2º Diretor Tesoureiro – Amilcar Lima Bentes;

IX – Diretora de Divulgação – Josene Araújo de Jesus;

X – Diretor Jurídico – Advogado Luiz Fabiano Correa

CONSELHO FISCAL

Gracinaldo Guimarães Cunha (Presidente) Gláucio Douglas da Silva Pinto (Relator) Valdir Fonseca Dias (Membro)

A sede da entidade funcionara na sala própria da Agencia Fluvial, piso superior, no Porto de Parintins a rua Vieira Junior, Centro.

O ex-Agente Fluvial Manoel Ribeiro Neto (Na foto com o atual presidente da SOAMAR DO ESTADO DO AMAZONAS, Sergio Viana ), enviou mensagem a Redação do JI, parabenizando todos os agraciados com o titulo e a composição da primeira diretoria da SOAMAR. Diz a nota:

“Parabéns aos SOAMARINOS DA SECCIONAL PARINTINS, que a sociedade possa de fato ser um instrumento de divulgação para se implementar uma mentalidade marítima na Região do Baixo Amazonas, em relação as Normas da Autoridade Marítima, principalmete quanto ao uso do colete salva vidas e que seja capaz de ajudar o caboclo ribeirinho que usa como meio de locomoção sua embarcação. Bravo Zulu!”

Atualmente, são AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL, em Parintins, vivos, os seguintes nomeados pelo Capitão dos Portos da Amazônia:

AMILCA LIMA BENTES, ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA BOI BUMBA CAPRICHOSO, ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA BOI BUMBA GARANTIDO, BRUNO DE PAULA FRAGA, CARLOS ALBERTO FRAZÃO RIBEIRO, CARLOS ALEXANDRE F. DA SILVA, CEL. TULIO SÁVIO PINTO FREITAS, CEL. VALADARES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, CLAUDOMIRO PICANÇO CARVALHO (SEU DODÓ), EVERALDO SILVÉRIO BATISTA COELHO, FRANCISCO HENRIQUE VASCONCELOS, GRACINALDO GUIMARÃES CUNHA, HEYDER FERREIRA PICANÇO, IRANILDO NOBREGA DE MELO AZEDO, IVANILDO NOBREGA DE MELO AZEDO, JOÃO PEDRO DE ANDRADE BARANDA, JOSÉ TADEU NORONHA DE SOUZA, JOSENE DE ARAÚJO DE JESUS, MÁRIO JORGE BARROSO (TAKETOMI), NELSON BRELAZ FERREIRA, PAULO TARSO AUZIER DE CARVALHO NETO, Pr. GLÁUCIO DOUGLAS DA SILVA PINTO, RÁDIO ALVORADA DE PARINTINS, RAIMUNDO REIS FERREIRA (XIBIU), SINVAL BENEDITO RODRIGUES, VALDIR FONSECA DIAS (PESCADA) e YOSHINAKA TAKETOMI.

Programação e Finalidade:

O agente Fluvial Comandante Marcelo disse que uma vasta programação será cumprida pela delegação de autoridades convidadas nos dias 20 e 21 próximos. Nesta quarta-feira, 18, o agente fluvial Comandante Marcelo Barrios estará nas rádios Alvorada, Tiradentes e Clube, para dar detalhes dessa associação que atua em todo o território nacional, tendo, primordialmente, as seguintes finalidades:

I) congregar personalidades, brasileiras ou estrangeiras, e instituições que tenham sido distinguidas com a Medalha Amigo da Marinha ou condecoradas pela Marinha do Brasil; II) congregar Oficiais da Marinha do Brasil da ativa, da reserva remunerada ou reformados, que residam na cidade de sua sede.

III) difundir conceitos doutrináveis ou culturais relacionados com o desenvolvimento e progresso do Brasil, sobretudo no que diz respeito a assuntos dos rios, lagos e vias navegáveis, sem vinculação de qualquer espécie a pessoas ou organizações, partidos políticos, entidades, grupos ou associações;

IV) manter estreito relacionamento com o Comando da Marinha, através da Agência Fluvial de Parintins; V) proporcionar a seus associados, atualização sobre assuntos dos rios, lagos e vias navegáveis e estimular, no âmbito da comunidade, a implantação de uma mentalidade marítima; VI) cooperar com entidades públicas e particulares na promoção de cursos, estudos, pesquisas e planejamento de interesse da Marinha, sem distinção de raça, cor, religião, condição social e posição político-partidária;

VII) promover e incentivar a realização de festividades comemorativas de eventos históricos e acontecimentos cívicos de maior expressão, relacionados com a Marinha do Brasil na formação e desenvolvimento da nacionalidade brasileira e concorrer para o aperfeiçoamento cultural da juventude escolar, através de seminários, palestras, conferências e atividades correlatas, tendo em vista a permanente divulgação, no seio da mocidade, dos verdadeiros objetivos da Marinha;

VIII) promover reuniões ou festividades de caráter social, artístico, recreativo ou esportivo, a fim de desenvolver perfeito relacionamento humano entre os associados;

IX) manter intercâmbio cultural com as instituições nacionais e estrangeiras interessadas na promoção de estudos e pesquisas sobre navegação, aproveitamento de recursos do mar, desenvolvimento da tecnologia marítima, abrangendo os rios, lagos e vias navegáveis; X) apoiar os Grupos de Escoteiros do Mar, segmento da juventude ligado a atividades marítimas, proporcionando aos escoteiros uma maior aproximação à Marinha do Brasil através de palestras e salutar convívio com associados da SOAMAR–

O primeiro presidente a ser empossado, professor Nelson Brelaz Ferreira, disse estar confiante no bom trabalho que essa primeira diretoria fara para implementar na cidade a nova entidade de utilidade publica.

Texto e fotos: Carlos Frazão/JI

Fonte: Agencia Fluvial de Parintins