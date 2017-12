Parintins terá Solenidade da Mãe de Deus, na Vigília de Ano Novo

O pároco da catedral de Nossa Senhora do Carmo, Rui Canto, divulgou os horários das missas para este ultimo domingo do ano.

As 6h e 8h haverá as missas da Sagrada Familia.

As 21h, a tradicional Vigilia de Ano Novo, com a grande solenidade da Mãe de Deus.

No primeiro dia de 2018, missas as 8h e 19:30h.

“Convido o povo de Deus para as Sagradas Missas de agradecimento a tudo de bom que aconteceu em nossas vidas neste ano que se encerra e, desejo aos paroquianos e toda a comunidade pertencente a nossa Diocese de Parintins, um ano novo de paz, amor ao próximo, saúde e realizações, com as bênçãos de Nossa Senhora do Carmo”, disse o padre Rui Canto ao JI.

Lembrando que este ano de 2018 a Igreja Católica dedica aos Cristãos Leigos.

