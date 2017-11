Parintins terá participação na Feira Internacional da Gastronomia Amazônica

O município de Parintins participará da 2ª edição da Feira Internacional da Gastronomia Amazônica (Figa) que acontece de 24 a 26 de novembro, em Manaus. O evento reúne chefes regionais e internacionais e divulga a gastronomia amazônica para diversos países.

Carlos Alberto Mota, campeão do concurso Culinária Parintintin representará o município na feira gastronômica, além dos artesãos Gilberto Duque e Kátia Brito que marcarão presença no stand parintinense com a exposição dos seus produtos.

A FIGA tem como objetivo gerar conhecimento, resgatar e preservar a gastronomia amazônica e apoiar iniciativas colaborativas a inserção do Amazonas na rota da alta gastronomia.

Com cerca de mais de 100 estandes entre feira de negócios e praça de alimentação, a FIGA sediará mais cinco eventos paralelos. Durante o evento empresas estarão expondo, lançando e comercializando produtos, serviços para bares, restaurantes e similares, promovendo ações e gerando negócios.

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) levará toda estrutura em parceria com os Bois Garantido e Caprichoso para acolher o público no stand.

O evento é gratuito e é uma parceria do Governo do Estado com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas (Abrasel/AM).

SECTUR