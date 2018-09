PARINTINS TERÁ CURSO DE MEDICINA NA UEA, AFIRMA AMAZONINO, EM FESTA NA ILHA TUPINAMBARANA

Um multidão acompanhou o discurso do candidato à reeleição Amazonino Mendes

Durante a festa de lançamento de sua campanha em Parintins o governador Amazonino Mendes (PDT), candidato à reeleição, afirmou que se eleito for, implantará no município o curso de medicina na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Entre outros pontos, também garantiu o dobro de investimentos em 2019 em comparação aos R$ 79 milhões de reais liberados em 2018.

O Estado realiza um grande pacote de obras que envolve a recuperação da malha Viária, atuação da por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, Programa Cama e Café na área da hospedagem, apoio a Garantido e Caprichoso no Festival de Parintins, além da construção do presídio público, escolas, melhorias na lixeira pública, aeroporto e na orla da cidade que passa por problemas de desbarrancamento.

“Vocês sabem conquistar. O que vocês fizeram comigo ano passado foi lindíssimo. Eu jurei que iria matar os leões e ajudar Parintins como ninguém na história. Foi Deus na sua bondade que permitiu. Os investimentos este ano foram na ordem de R$ 79 milhões. Só queremos trabalhar “, enfatizou Amazonino.

Bi Garcia disse que Dom Arcângelo e Amazonino foram os maiores bem feitores da historia de Parintins. Listou várias obras realizadas desde a construção do Bumbódromo em 1988, passando por centros de saúde, ponte Amazonino Mendes, UEA, currais dos bois entre muitas outras ações.

Alfredo Nascimento, candidato ao Senado destacou que o prefeito Bi Garcia ao escolher apoiar Amazonino nesta eleição, fez uma escolha olhando para o povo. “Ele sabia que estava Parintins da situação ruim que se encontrava. Já eram 15 anos sem nada fazerem pelo interior”, falou Alfredo citando ainda as experiências obtidas ao lado do governador. “Em apenas 11 meses arrumou a casa e só em Parintins investiu R$ 79 milhões. Esse é o governador que nós precisamos”, completou.

A festa para Amazonino contou ainda com a presença de vários candidatos a deputado e federal, vereadores, presidentes dos bumbás e demais lideranças.

Márcio Costa | Especial 24 horas

