Parintins tem festas de final de ano com segurança total

O Comando do 11° Batalhão de Polícia Militar intensificou o policiamento nas áreas comerciais de Parintins, por meio do policiamento ordinário geral a pé (POG).

A modalidade de policiamento a pé é a mais adequada para transmitir à sociedade uma maior sensação de segurança nas áreas comerciais do município, principalmente nessa época do ano, onde ocorrem as festas de fim de ano e o comércio local aquece suas vendas.

O comando do 11° BPM disponibilizou um efetivo de policiais militares para atuarem diretamente na segurança das áreas comerciais de Parintins.

O cidadão de Parintins e região pode fazer suas compras com segurança, pois conta com policiamento ostensivo geral a pé, presente nas áreas comerciais, além das guarnições do policiamento ordinário das viaturas de área.

Linha direta do 11° BPM: 99270-7803

“Nós sempre podemos fazer mais!”

Fonte: P5 do 11° BPM (PARINTINS) CPR LESTE

Postado por Carlos Frazão/JI