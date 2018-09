Parintins sediará Jornada de Lábios Leporinos em outubro e chama interessados

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Parintins mais uma vez sediará uma Jornada de Cirurgias de Lábios Leporinos entre 13 e 18 de outubro. A informação foi confirmada pelo prefeito Bi Garcia durante entrega de próteses no Centro de Especialidades Odontológicas de Parintins, na semana que passou. É uma realização da Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria da Saúde com apoio da equipe de Cirurgiões da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, em parceria com a ONG Simile Train.

É a segunda jornada da terceira gestão de Bi Garcia beneficiando pessoas carentes, fruto de articulação e incentivo a importantes instituições nacionais e institucionais que atuam na área da saúde. “Estamos sempre em busca de parcerias que possam beneficiar a nossa população e assim vamos continuar nosso governo”, enfatizou o chefe do poder executivo.

O secretário de saúde Clerton Florêncio chama atenção das pessoas interessadas para que procurem o hospital Dr. Jofre de Matos Cohen, onde será feito um pré-cadastro pelos profissionais de odontologia, para que haja um banco de dados desses pacientes. Nos dias 13 e 14 de outubro haverá triagem, que será realizada pela equipe da ONG, para selecionar os pacientes que passarão pela cirurgia, que ocorrerão do dia 15 ao dia 18. “Sem dúvida é mais uma prova do trabalho importante que o prefeito Bi Garcia está realizando em Parintins. São oportunidades de tratamento para muitas pessoas que farão pela primeira vez o procedimento oudarão continuidade ao tratamento”.

O gerente de saúde bucal da Secretaria de Saúde de Parintins, Reney Viana informou que a equipe que estará em Parintins na jornada é formada por, 02 cirurgiões, 05 residentes, 01 anestesista, 01 enfermeiro, 02 técnicos e 01 tradutor, uma vez que na equipe existem membros que só falam a língua inglesa.

SECOM