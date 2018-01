Parintins reduz casos de dengue em 2017 e intensifica prevenção

A cidade de Parintins diminuiu o número de casos de dengue em 2017 e fechou ano com baixo índice de infestação do Aedes Aegypt. A informação é da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Parintins que afirmou que retomou em 2018 os trabalhos de prevenção ao mosquito transmissor da dengue, febre Chikungunya e Zika Vírus. As equipes tem visitado diariamente as residências dos bairros com maior incidência do vetor.

Em 2016, Parintins teve confirmados 46 casos da doença contra apenas 17 ocorrências positivas em 2017. Em janeiro do ano passado, o primeiro Levantamento de Índice Rádio do Aedes (Lira) colocou Parintins com índice médio de infestação mudando para baixo risco com menos de 1% de alados positivos antes do final do ano, após campanhas diversas.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, afirma que o resultado alcançado se deu com muito trabalho e com a parceria fundamental da Prefeitura de Parintins e outras instituições como as escolas públicas e comunidade em geral. “Foram muitas ações de educação em saúde que tivemos o apoio da Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Educação e Assistência Social. Tivemos trabalhos dentro das escolas, nas ruas se aproximando o máximo possível do nosso público”, comemorou Elaine.

O secretário de Saúde Clerton Rodrigues destaca que os números positivos estão aí, mas que todos devem cuidar diariamente para que o mosquito da dengue não possa se desenvolver. “O prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros apoiaram fortemente nossas ações que inclusive já foram retomadas em 2018 nos bairros e centro da nossa cidade”, destacou Clerton.

SECOM